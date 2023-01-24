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Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в текущем году

13:10
  • вторник
  • 24 января 2023

Запланированы масштабные работы

В 2023 году в Москве благоустроят еще 74 городских парка и сквера. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства столицы, работы по благоустройству в рамках программы "Мой район" запланированы на 65 окружных объектах и парковых территориях. Продолжается благоустройство еще трех участков поймы реки Яузы и ее притока.

"В 2023 году планируется благоустроить еще 19 общественных пространств в центре и других административных округах", - отмечается на сайте.

Кроме того, в 2023 году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворов. Также ремонта ожидают 16 тысяч подъездов. В прошлом году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, провели почти в 2600 дворах, сообщается на официальном сайте мэра.

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