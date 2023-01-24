Россия предупредила ФРГ о последствиях поставок танков Украине

В случае принятия такого решения останется "неминуемый след"

Если Берлин согласится на поставки немецких танков Киеву, это не пройдет бесследно для российско-германских отношений. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что отношения между Германией и Россией "и так находятся в достаточно низкой точке", при этом "хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается".

Комментируя вероятность поставок танков немецкого производства Украине, Песков отметил, что "подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что Германия, не давая согласия на отправку танков Украине, попадет в международную изоляцию. По словам чиновника, "тут ведется большая игра — не только за победу на Украине, но и за американское влияние в Европе".

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