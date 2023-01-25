Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Раков оценят по достоинству, а Рыбы - в шаге от финансового успеха

Овны

Солнце сегодня в дружеской связи с вашим Юпитером. И это не может не радовать. Ожидаются полезные знакомства, лайки в социальных сетях, приятное общение.

Тельцы

Фрилансерам и самозанятым удача сама идет в руки. Зачем же отказываться от шансов? Берите их все, потом разберетесь, что оставить, а что отпустить.

Близнецы

Учеба и юридические дела, дальние поездки сложатся у представителей вашего знака благополучно. Будет ощущение, что вам незаметно помогают звезды. Так и есть!

Раки

Вам пора перестать стесняться и открыто поговорить с начальством о повышении, сходить на собеседование. Именно сегодня вас могут оценить по достоинству.

Львы

Солнце - главный небесный босс вашего знака, и сегодня оно намерено сделать для вас что-то хорошее. Если есть хоть один шанс оказаться в нужное время в нужном месте – вы там будете!

Девы

На вас взвалили чужие обязанности или же одолели лишние килограммы? Солнце с Юпитером наведут порядок и с одним, и с другим. Но и вам придется поучаствовать, без этого никак.

Весы

Не устроить ли вам праздник, поход в театр или клуб? Кроме развлечений, вас порадует купленная сегодня одежда, сделанная прическа или просмотренная комедия.

Скорпионы

В вашем доме сегодня станет тепло и радостно, даже если на улице мороз и метель. Солнце с Юпитером помогут создать в семье атмосферу любви и добра.

Стрельцы

Будьте готовы много писать и читать, говорить, перемещаться по городу. И не ропщите: результат того стоит. Звезды привлекут к вам новых подписчиков, друзей, клиентов.

Козероги

Ваши доходы подрастут, если вы проявите инициативу и смекалку. Представители знака, которые готовы брать ответственность на себя, смогут увидеть шансы и воспользоваться ими.

Водолеи

Один из лучших дней года для представителей этого знака: Солнце в вашем знаке сегодня в дружеском аспекте с Юпитером. В любых делах у вас будет туз в рукаве, так что дерзайте.

Рыбы

Вы в шаге от финансового успеха. Особенно повезет представителям помогающих профессий. У специалистов сферы IT и фрилансеров тоже будет шанс заработать!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"