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Депутаты изучат вопрос о конфискации имущества у "поливающих грязью" Россию

13:58
  • вторник
  • 24 января 2023

Другие меры наказания до них не доходят, подчеркнул Володин

В Госдуме изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые "поливают грязью" свою страну.

Об этом во вторник, 24 января, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 18 января источник РИА Новости сообщил, что депутаты готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян, но тогда официального подтверждения информации не было.

 "Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают", - заявил Володин.

Парламентарий подчеркнул, что нормы в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер.

"Мы его (подход – прим. ред.) сейчас изучаем, и начнётся работа в этом направлении", - сказал он в ходе пленарного заседания (цитата по РИА Новости).

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