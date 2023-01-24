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Москвичам пообещали мягкий и снежный февраль

13:59
  • вторник
  • 24 января 2023

Температура прогнозируется выше нормы

Предварительные прогнозы погоды говорят о том, что февраль в столичном регионе будет мягким, но снежным. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в центре погоды "Фобос".
Гидрометцентр пообещал москвичам "веселые хорошие дни"

Метеорологи предполагают, что грядущий февраль окажется на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по их предположениям, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

Вместе с тем февраль ожидается более снежным, чем январь. Февральские снегопады нивелируют образовавшийся дефицит снега и повысят сугробы до положенной нормы — 36-38 см, цитирует сообщение экспертов АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает переменчивая и неоднородная погода до конца зимы. Количество оттепелей, по его словам, будет больше обычного, но и количество понижений температуры ниже 15 градусов мороза тоже будет превышать обычные характеристики.

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