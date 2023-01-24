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Назван срок развертывания Российской орбитальной станции

13:53
  • вторник
  • 24 января 2023

Окончательный облик РОС будет представлен не позднее 12 апреля 2023 года

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует начать развертывание перспективной Российской орбитальной станции в 2027 году. При этом окончательный облик РОС будет представлен не позднее 12 апреля 2023 года.
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"Мы должны завершить работу над обликом Российской орбитальной станции, провести все технико-экономические обоснования и не позднее 12 апреля, для нас это знаковая дата, выйти с результатами и начать обосновывать необходимые продолжения существующих работ", - уточнил Борисов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее стало известно, что Россия готовится к созданию национальной станции, которая придет на смену МКС.

В декабре 2022-го сообщалось, что научно-энергетический модуль РОС уже находится в высокой степени готовности.

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