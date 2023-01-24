Назван срок развертывания Российской орбитальной станции

Окончательный облик РОС будет представлен не позднее 12 апреля 2023 года

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует начать развертывание перспективной Российской орбитальной станции в 2027 году. При этом окончательный облик РОС будет представлен не позднее 12 апреля 2023 года.

"Мы должны завершить работу над обликом Российской орбитальной станции, провести все технико-экономические обоснования и не позднее 12 апреля, для нас это знаковая дата, выйти с результатами и начать обосновывать необходимые продолжения существующих работ", - уточнил Борисов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее стало известно, что Россия готовится к созданию национальной станции, которая придет на смену МКС.

В декабре 2022-го сообщалось, что научно-энергетический модуль РОС уже находится в высокой степени готовности.

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