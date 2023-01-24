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В Молдавии начались тактические учения с боевыми стрельбами

14:20
  • вторник
  • 24 января 2023

Целью учений названа оценка возможностей армии страны

Во всех гарнизонах Национальной армии Молдавии начались десятидневные тактические учения с выполнением боевых стрельб и использованием военной техники. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в молдавском Министерстве обороны.
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В ведомстве уточнили, что маневры будут проходить с 24 января по 4 февраля на всех полигонах военных гарнизонов в стране при участии более 400 военнослужащих.

Военным предстоит выполнять разные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, а также отрабатывать действия в условиях химической атаки.

Целью учений в Минобороны Молдавии назвали оценку возможностей и практических навыков всех военнослужащих, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о стремлении Кишинёва к укреплению стратегического партнерства с США. Она обсудила с вице-президентом Соединённых Штатов Камалой Харрис совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии.

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