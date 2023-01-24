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В России предложили провести подчищающую вакцинацию против кори

14:41
  • вторник
  • 24 января 2023

С такой инициативой выступил Роспотребнадзор

В России предлагается провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Об этом во вторник, 24 января, распорядилась руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.
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Главам региональных органов власти, отвечающих за охрану здоровья, предлагается поручить организовать работу по выявлению детей и взрослых, не болевших корью, не получивших прививки против кори или не имеющих сведений о прививках против кори и не включенных в утвержденный на 2023 год план профилактических прививок.

Это касается, в частности, лиц, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих места постоянного проживания, а также вынужденных переселенцев и мигрантов.

До 31 марта главам субъектов также предлагается рассмотреть вопросы о ходе подготовки к иммунизации против кори, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимо совершенствовать национальный календарь прививок. Как отметил эксперт, этот календарь "в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, как с COVID-19".

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