Минобороны доложило о потерях ВСУ на запорожском направлении

Украинская армия потеряла более 25 бойцов

Вооруженные силы России уничтожили более 25 украинских военных и самоходную гаубицу "Акация" на запорожском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка ДНР", - сообщил он.

Кроме самоходной гаубицы "Акация", ВС России уничтожили две гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля, добавили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"