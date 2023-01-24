Минобороны сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

ВС России поразили пункт управления 57-й отдельной мехбригады и склад вооружения ВСУ в районах Артемовска и Новоукраинки

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении, потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих.

Также стало известно, что ВС России поразили пункт управления 57-й отдельной мехбригады и склад вооружения ВСУ в районах Артемовска и Новоукраинки в ДНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска в ДНР.

Сообщается при этом, что средства ПВО России за сутки сбили десять беспилотников ВСУ.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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