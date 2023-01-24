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Краткосрочные группы для москвичей с ментальными особенностями появились в социальных домах

15:10
  • вторник
  • 24 января 2023

Туда можно приходить на весь день или на несколько часов

Краткосрочные группы для горожан с ментальными особенностями развития появились в социальных домах Москвы.

Дневные отделения сейчас работают при центре сопровождаемого проживания "Гурьевский", социальных домах "Чертаново" и "Лосиноостровский" и психоневрологическом интернате № 23.

Теперь туда можно приходить на весь день или всего на несколько часов. С подопечными там занимаются, разговаривают и творят. Курсы на самую разную тематику – от творчества до бытовых навыков.

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Группа для москвичей с ментальными особенностями
Группа для москвичей с ментальными особенностями
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