Краткосрочные группы для москвичей с ментальными особенностями появились в социальных домах

Туда можно приходить на весь день или на несколько часов

Краткосрочные группы для горожан с ментальными особенностями развития появились в социальных домах Москвы.

Дневные отделения сейчас работают при центре сопровождаемого проживания "Гурьевский", социальных домах "Чертаново" и "Лосиноостровский" и психоневрологическом интернате № 23.

Теперь туда можно приходить на весь день или всего на несколько часов. С подопечными там занимаются, разговаривают и творят. Курсы на самую разную тематику – от творчества до бытовых навыков.

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