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Собянин: В поселении Филимонковском построили новый детский сад на 325 мест

15:06
  • вторник
  • 24 января 2023

Учреждение рассчитано на 325 детей

В ТиНАО в поселении Филимонковское построили новый детский сад. Об этом рассказал во вторник, 24 января, мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Учреждение готово принять 325 детей.

На всей территории детсада проведено благоустройство, созданы все условия для всестороннего развития детей.

"В групповых предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны, обустроены физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, площадки для занятий на свежем воздухе", - сообщил Собянин.

Отметим, что площадь дошкольного учреждения - почти пять тысяч "квадратов".

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