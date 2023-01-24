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Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины

14:47
  • вторник
  • 24 января 2023

Погибли 16 человек

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота.

Об этом во вторник, 24 января написали украинские издания со ссылкой на источники в МВД. Пилот летел слишком низко в условиях плохой видимости. Из-за тумана он поздно заметил высокий дом.

"Пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси", - написало издание "Страна.ua" в своем telegram-канале.

Ранее рассматривались версии несколько версий, в том числе диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

Авиакатастрофа произошла 18 января. При крушении вертолета погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

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