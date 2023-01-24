Посол России обвинил Латвию в нагнетании антироссийской истерии

Россию пытаются выставить "агрессивным соседом"

Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию, при этом сами прекрасно понимают, что никакого "вторжения" со стороны России не будет. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал российский посол в Латвии Михаил Ванин.

По утверждению дипломата, власти Латвии, "конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет". Тем не менее, "нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят".

Ванин рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что латвийские власти "возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", чтобы "поддержать ту линию, которую проводят их соседи — Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия".

Ранее на "пещерный" уровень русофобии пожаловался посол России в Эстонии Владимир Липаев. По словам дипломата, целью эстонских властей является полная ассимиляция русскоязычного населения уже через два поколения, для этого применяются "иезуитские" методы.

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