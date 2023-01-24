ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России обвинил Латвию в нагнетании антироссийской истерии

15:20
  • вторник
  • 24 января 2023

Россию пытаются выставить "агрессивным соседом"

Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию, при этом сами прекрасно понимают, что никакого "вторжения" со стороны России не будет. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал российский посол в Латвии Михаил Ванин.

Россия объявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией
Эстония объявила о высылке российского посла

По утверждению дипломата, власти Латвии, "конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет". Тем не менее, "нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят".

Ванин рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что латвийские власти "возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", чтобы "поддержать ту линию, которую проводят их соседи — Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия".

Ранее на "пещерный" уровень русофобии пожаловался посол России в Эстонии Владимир Липаев. По словам дипломата, целью эстонских властей является полная ассимиляция русскоязычного населения уже через два поколения, для этого применяются "иезуитские" методы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Митинг в Латвии
Митинг в Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.