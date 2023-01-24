Минздрав опроверг продажу в России смертельно опасных сиропов от кашля

Из-за таких препаратов в ряде стран умерли около 300 человек

Сиропы от кашля, которые могли стать причиной смерти нескольких сотен детей в ряде стран мира, не зарегистрированы в России и не поступали в продажу. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

В Telegram-канале ведомства подчеркивается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ряде стран около 300 человек умерли из-за бракованного сиропа от кашля производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals.

Однако в России эти препараты не имеют государственной регистрации и не поступали в продажу, поэтому ситуация не представляет опасности для российских потребителей.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, Минздрав и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) постоянно контролируют качество и безопасность лекарств на российском рынке.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с фармацевтическими препаратами на российском рынке оценивается как стабильная. Он отметил, что наблюдается активный спрос на одни и те же лекарственные препараты и медицинские изделия во всех странах, поэтому "независимость вот эта от ситуации, конечно же, подталкивает всех делать активные шаги по развитию производства".

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