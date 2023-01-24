Тени сгущаются: Запад решил показать Зеленскому, кто главный на Украине

Но официальный Киев пытается выдать очевидную зраду за очередную перемогу

Польша потребует от Евросоюза компенсацию стоимости танков, которые собирается передать Киеву. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны. Матеуш Моравецкий назвал это очередной проверкой доброй воли Брюсселя. Ранее Варшава выразила намерение отправить на Украину боевые машины Leopard 2, не дожидаясь разрешения Германии как производителя. Ну а бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад не должен ограничиваться танками. И призвал передать Украине артиллерию большей дальности и даже самолеты.

Танковое сражение на полях Брюсселя день за днем показывает: согласия ни в европейских товарищах, ни в союзниках по НАТО нет. Испания, Греция и Турция не готовы отправить на Украину имеющиеся у них немецкие Leopard'ы. Производитель - ФРГ - тянет с согласием на реэкспорт своей продукции. В интернете уже гуляют фотожабы, как украинцы пытаются ловить леопардов на живца. Поляки беснуются и пытаются надавить на Берлин и мировое сообщество: то угрожают Германии международной изоляцией и выражают готовность отправить Киеву танки без согласия правообладателя, то все-таки удосуживаются обратиться с официальным запросом с требованием разрешить поставки. А генсек НАТО отправился в Берлин лично уговаривать немцев. Те держат оборону. Хотя и сдают позиции.

"По вопросу танков Leopard новой позиции нет. Я всегда говорил: ожидаю, что решение будет принято в ближайшее время. Но хочу еще раз напомнить то, что я сказал на встрече в Рамштайне. Я призвал страны-партнеры, у которых есть боевые танки Leopard, уже начинать обучение украинцев на этой технике. Мы не стоим на пути", - сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

Однако мнение ФРГ уже никого не интересует. Генсек НАТО скомандовал странам альянса, у которых есть Leopard'ы, готовить их к отправке. Потенциально речь идет о 300 единицах. Конечно, с оговоркой: на случай согласия ФРГ. Но, кажется, никто не сомневается: если канцлера страны можно безнаказанно называть обиженной ливерной колбасой, а президенту отказывать во въезде на Украину, то по любому вопросу Берлин додавят.

"Решение Германии по танкам Leopard вскоре последует. Вооружения из ФРГ спасают жизни на Украине каждый день. Россия готовит новые наступления. Поэтому мы должны поставлять более тяжелые и более современные системы, чтобы украинские силы смогли противостоять российским. Не только для того, чтобы выжить, но чтобы победить, вернуть территории, сохраниться как суверенное и независимое европейское государство", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Сами США что-то не торопятся отправлять на Украину американские танки Abrams.

"Мы не приняли решений. Можно ожидать маневров на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны. Мы не выкручиваем руки ФРГ. Им надо работать по этому вопросу. Это преувеличение утверждать, что в союзе раскол, национальная безопасность на Украине под угрозой, потому что идут дискуссии о танках", - отметил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Впрочем, и без внешнего воздействия Украина сама себя разваливает изнутри. Вслед за главным пропагандистом Арестовичем с тонущего корабля под названием "Украинское государство" сбежали сразу три крупных чиновника - замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Эта троица подала в отставку в связи с коррупционными скандалами. Но официальный Киев пытается выдать очевидную зраду за очередную перемогу. Мол, все добровольные заявления об уходе - это достойные поступки в традициях европейской и демократической политики. Про то, что каждое второе высшее должностное лицо в стране - казнокрад, которого надо судить, а не провожать с почестями, - тишина.

В отставку также ушли пятеро глав областей. И сразу два заместителя министра развития общин и территорий Украины. Потерю работы украинские СМИ прочат вице-премьеру Денису Шмыгалю и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку: "Источниками этого наката являются СМИ и активисты, которых принято связывать с западными структурами. А также антикоррупционные органы - НАБУ и САП, которые, как считается, находятся под опекой Вашингтона. Что уже породило версию о желании Запада таким образом ограничить власть Зеленского и показать ему, что США и ЕС намерены жестко контролировать расход многомиллиардной помощи".

Тучи явно сгущаются над офисом Зеленского. И не только они. Украинцев напугало разошедшееся в интернете видео, как над их столицей кружит огромная стая воронья. Предвестник беды, посчитали они. Пользователи соцсетей иронизируют: скорее это Киев для птиц - плохая примета.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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