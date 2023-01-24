Путин в День студента осмотрит новый корпус МГУ

Также президент пообщается с учащимися

Президент России Владимир Путин 25 января в День российского студенчества посетит МГУ имени Ломоносова, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьёвых горах", - уточняется в сообщении.

В августе прошлого года ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в 2022-м в МГУ было подано рекордное число заявлений на поступление - более 41 тысячи. Конкурс тоже оказался рекордным - 10,46 человека на место.

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