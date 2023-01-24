Путин обратил внимание на подорожание лекарств

Глава государства призвал делать в стране товарные запасы препаратов

Фармацевтическое производство в России развивается, однако по некоторым лекарственным позициям отмечается рост цен. Об этом во вторник, 24 января, рассказал российский лидер Владимир Путин.

В ходе совещания с правительством глава государства отметил, что не только "цены подросли у нас за последнее время", но и "наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам".

Это произошло, несмотря на то, что за три квартала 2022 года рост производства фармацевтической продукции составил около 22%, указал президент. При этом 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты.

Данные о росте цен и дефиците ряда лекарств, как уточнил Путин, взяты из результатов выборочной проверки, которая была проведена в торговых аптечных сетях.

Чтобы избежать таких явлений в дальнейшем, глава государства призвал обеспечить товарные запасы лекарств, в частности в осенне-зимний период, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова оценила спрос на лекарства в России. Она отметила, что "практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам". Как уточнила Самойлова, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного препарата, но это были краткосрочные периоды отсутствия лекарств в аптечной сети.

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