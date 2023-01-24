Путин связал стабильность в России с работой педагогов

Именно учитель формирует в каждом из нас основы мировоззрения, напомнил президент

От труда педагогов в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что "неслучайно" 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника.

В ходе встреч российского лидера с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым обсуждалось развитие этих отраслей в целом, на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу.

В связи с этим Владимир Путин напомнил, что "именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения". При этом "во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо, ясно осознаем роль и значение учительского труда, деятельности педагога", цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что фундаментальные основы науки и образования в России — "очень мощные", они помогают в том числе решить задачу перехода страны к новому уровню технологического развития. В эту среду необходимо интегрировать и четыре новых субъекта России, отметил глава государства.

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