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ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Крыму

15:52
  • вторник
  • 24 января 2023

Задержаны шесть человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны шесть человек, сообщили в ЦОС ФСБ.

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"В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты пропагандистские материалы, а также средства связи, электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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