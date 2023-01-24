ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Крыму

Задержаны шесть человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны шесть человек, сообщили в ЦОС ФСБ.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты пропагандистские материалы, а также средства связи, электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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