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Медведев оценил запас вооружений России

16:19
  • вторник
  • 24 января 2023

Предприятия ВПК наращивают поставки

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК в Ижевске на территории концерна "Калашников" оценил запасы вооружений России.

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"Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил зампред Совбеза, с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения, причем речь идет о тысячах единиц.

"Такой темп, который был в конце года обеспечен, необходимо сохранить в настоящий период", - подчеркнул Медведев.

В телеграмм-канале он ранее написал, что предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО.

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