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Собянин: Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

16:44
  • вторник
  • 24 января 2023

В производстве электрооборудования на сегодня занято 135 столичных предприятий

Москва продолжает наращивать объёмы высокотехнологичной продукции. Так, московские предприятия увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В производстве электрооборудования на сегодня занято 135 столичных предприятий. С января по ноябрь 2022 года они увеличили выпуск продукции почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Во многом это достигнуто благодаря системной и антикризисной помощи города", - написал Собянин.

За последний год двум предприятиям, выпускающим кабельную продукцию, присвоен статус промышленного комплекса, что позволяет получать значительные налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на собственное развитие.

Собянин напомнил, что московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдаёт компаниям льготные кредиты для реализации инвестиционных программ. В июле ставка по ним была снижена с 9 до 3%. Средства можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры. Максимальный размер кредита по этой программе достигает 3 млрд рублей, а срок оказания поддержки составляет 3 года.

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