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В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

16:43
  • вторник
  • 24 января 2023

Толщина глыбы льда составляет около 150 метров

От шельфа Бранта в Антарктиде откололся гигантский айсберг размером с Лондон, передает ТАСС со ссылкой на Британскую антарктическую службу.

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Специалисты ранее прогнозировали подобное развитие событий. Именно поэтому британская полярная станция Halley в 2016 году была передвинута на 23 км вглубь континента.

Площадь айсберга составляет 1550 кв. км, толщина - около 150 метров. Отделение гигантской глыбы льда произошло 22 января.

По мнению экспертов BAS, произошедшее связано с естественным поведением антарктического шельфа, потепление климата здесь ни при чем.

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