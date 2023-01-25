Российские войска готовятся к окружению Северска

Туда отошли уцелевшие после сдачи Соледара силы ВСУ

Окраина Кременной. В колонне по рации проносится команда - "всем машинам к бою". Десантники сориентировались мгновенно. В перелеске - засада. БМП разворачиваются поперек трассы и открывают шквальный огонь. Застать врасплох колонну диверсанты ВСУ не смогли. Откатились обратно в лес. Вот с коптера хорошо видно: по бронетранспортеру националистов почти в упор бьет российский "Терминатор". Бой длился чуть больше 3 минут.

Мощные танковые атаки отбрасывают националистов и в Марьинке. Российская техника уже на западных окраинах. Это последние рубежи ВСУ в поселке. Тяжелая машина легко проходит через развалины. И каждый выстрел - наверняка.

Фронт от Донецка до Запорожья, то есть по всей линии, где сейчас идет активное наступление российских войск, надежно прикрыт не только с земли, но и воздуха. Расчеты "Панцирей" не дают ВСУ вести полноценную разведку. И уж тем более атаковать. А электронные системы этих машин и вовсе модернизированы. Специально для охоты за иностранными ракетами.

Быструю реакцию сегодня демонстрируют и командиры боевиков в Артемовске. Среди военных прокатился слух, что генштаб ВСУ намерен оставить город. Официального приказа националисты решили не дожидаться. И мелкими группами, включая наемников, начали уходить за окраины. Ускорить шаг им помогают дивизионы российских гаубиц.

Такие мощные удары артиллеристы сегодня наносят по всем опорным пунктам ВСУ между Артемовском и Соледаром. После каждой массированной артподготовки на штурм идет спецназ. Националисты сопротивляются, но перехватить инициативу на донецком фронте ВСУ уже не помогут никакие резервы.

В освобожденных районах идут зачистки промзоны. Через едва заметный люк, обнаруженный в здании рудника, спецназовцы спускаются под землю. Это катакомбы, где прятались боевики. Говорят, галереи ведут из Соледара до самого Артемовска. Каждую дверь приходится открывать с осторожностью, ведь боевики могли оставить ловушки или засады.

Зачистка катакомб может растянуться на месяц. Под землей - километры шахт. Часть, отступая, националисты подорвали. Военные говорят - чтобы хоть как-то замедлить темпы освобождения Донбасса. Группировка ВСУ сейчас в катастрофическом положении. Со дня на день в оперативном окружении может оказаться и Северск, куда отошли уцелевшие силы националистов после сдачи Соледара. Но и их судьба предрешена. По крайней мере главком ВСУ Залужный требует от Зеленского начать экстренную эвакуацию гарнизона из Северска в тыл. Иначе от трех механизированных бригад в лучшем случае останется рота.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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