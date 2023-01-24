"Как обычное куриное яйцо": российский ученый оценил замедление вращения ядра Земли

Открытие сделали китайские ученые

Китайские ученые пришли к выводу, что ядро Земли, возможно, остановилось. И вот-вот начнет вращаться в обратном направлении. Для обывателей всё это звучит как начало апокалипсического сюжета. Западные СМИ тоже подливают масла в огонь неутешительными прогнозами. Но так ли опасны описанные процессы? И что говорит об этом научное сообщество?

И все-таки оно вертится! Причем периодически замедляясь, а затем и меняя направление на противоположное. Ученые из Пекинского университета проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х, и обнаружили, что внутреннее ядро Земли почти остановилось в последнее десятилетие и, возможно, прямо сейчас начало вращаться в обратную сторону. Исследование публикует авторитетный британский журнал Nature Geoscience.

"Это свидетельствует о динамическом, дифференциальном взаимодействии между слоями нашей планеты от самых глубоких недр до поверхности", - говорится в статье.

Другими словами, разные слои земного шара движутся не синхронно. И происходит это потому, что твердое внутреннее ядро, состоящее преимущественно из железа и никеля, отделено от остальной поверхности полужидким внешним ядром. Очень похоже на то, как устроено самое обыкновенное куриное яйцо.

"Внутри довольно твердый желток, снаружи твердая оболочка, а между ними - довольно жидкая среда. Понятно же, что твердая оболочка и твердое ядро, связанные жидкостью, не могут вращаться синхронно. Они все время то чуть-чуть опережают друг друга, то немножко отстают. Вы можете проверить это у себя дома. Возьмите сырое яйцо и попробуйте покрутить его, оно будет вращаться рывками. То же самое происходит в ядре нашей планеты. Оно то чуть отстает, то чуть опережает вращение планеты в целом", - объясняет Владимир Сурдин, доцент Московского университета, астроном.

Согласно новым данным, период вращения внутреннего ядра составляет от 60 до 70 лет. Эти циклы, по словам учёных, почти полностью совпадают со сдвигами в магнитном поле нашей планеты, с изменениями длины суток, а также с некоторыми климатическими колебаниями. В западной прессе сейчас активно обсуждают выводы китайских специалистов. Пишут, что исследование вызывает немало вопросов.

"Изменения, которые заметили китайские учёные И Ян и Сяодун Сун, допустимы, хотя то, что происходит на самом деле, для нас не столь очевидно и понятно", - пишет Washington Post.

"Это может звучать как затравка к блокбастеру про разрушение мира. Но не беспокойтесь: ничего апокалипсического не произойдет. Очень вероятно, что это происходило с Землёй уже не раз в течение тысячелетий", - успокаивает New York Times.

Успокаивают не только журналисты, но и ученые. Объясняют: изменения на поверхности планеты будут происходить крайне плавно, настолько, что люди ничего не почувствуют.

"В прошлом мы замечали, как магнитное поле земли вообще меняет свое направление. Северный полюс становится южным и наоборот. Это происходило неоднократно, десятки раз. Возможно, в ближайшем будущем по геологическим масштабам времени, то есть в ближайшие сотни тысяч, миллион лет, это произойдет еще раз. При этом никаких биологических катастроф на Земле это не вызывало", - говорит Владимир Сурдин.

При этом специалисты из Университета Южной Калифорнии, к примеру, отмечают, что у собранных китайскими коллегами данных может быть и совсем другая интерпретация. Какая - еще только предстоит выяснить. Процессы, связанные с внутренним ядром земли и его движением, изучены пока недостаточно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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