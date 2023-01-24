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Мишустин обсудил с главой Роснедр разработки в добыче полезных ископаемых

22:26
  • вторник
  • 24 января 2023

Российская ресурсная база считается лучшей

Цифровые карты отрасли и российские разработки в добыче полезных ископаемых стали главными темами встречи, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин с главой Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым, передает "ТВ Центр".

Российская ресурсная база считается лучшей и обеспечивает сырьевой суверенитет нашей страны. По словам главы агентства, сотрудникам удалось полностью оцифровать все этапы жизненного цикла месторождений.

По нефтяной сфере в проектах разработки используются отечественные химические препараты. Этот метод позволяет продлить жизнь уже практически выработанным месторождениям еще почти на 10 лет. Также агентство применяет кластерный подход, объединяя большое количество небольших месторождений в единую группу, и для их добычи создается единая инфраструктура.

Кроме того, на встрече обсудили и создание единого реестра по минеральным ресурсам.

"Недружественные страны ограничили поставки сырья, в том числе и стратегического, которое так необходимо для производства, национального производства. И информация, связанная с месторождениями, вообще с базой данных и большими данными, которые позволяют нашим промышленникам находить, соответственно, необходимые товары, компоненты, ингредиенты и стратегическое сырье, дает возможность многим предприятиям при санкционном давлении сохранить рабочие места и вообще сохранить для себя рынок", - отметил Мишустин.

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