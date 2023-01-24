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В США объявили номинантов на "Оскар"

17:10
  • вторник
  • 24 января 2023

"Аватар: Путь воды" претендует на статуэтку за лучший фильм

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар.
Объявлены номинанты на "Золотую малину-2022"

Среди претендентов на лучшую мужскую роль - Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое"), Билл Найи ("Жить"). Женскую - Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Мишель Йео ("Все везде и сразу").

За статуэтку лучшему режиссеру поборются Мартин МакДона ("Банши Инишерина"), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар"), Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").

В категории "Лучший фильм" представлены "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвис", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали", "Говорят женщины".

Церемония награждения состоится 12 марта.

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