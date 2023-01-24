Собянин: Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" построил цех по выпуску печатных плат

Печатные платы необходимы практически для любого электронного прибора

В ОЭЗ "Технополис Москва" будут производить печатные платы для электронной промышленности. Об этом в своем телеграмм-канале написал Сергей Собянин.

"Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" — компания "Цифровые технологии безопасности" — завершила строительство комплекса по производству электронных модулей и печатных плат на площадке "Алабушево", - написал мэр.

Статус резидента позволяет компании получать значительные налоговые льготы. Такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них составляет всего 2%.

Печатные платы необходимы практически для любого электронного прибора в быту, а также широко применяются в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, автотранспорте. Запуск всех участков производства намечен в 2023 году.

Собянин подчеркнул, что поддержка развития микроэлектроники является безусловным приоритетом. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" локализовано уже 33 компании по микроэлектронике. За 9 месяцев 2022 года работу на этих предприятиях получили 860 человек.

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