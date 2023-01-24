Sky News: российский футбол не вернется в Европу вплоть до окончания СВО

Казань, скорее всего, лишится права принять в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА

Как сообщил британский телеканал Sky News, на ближайшем заседании исполкома Союз европейских футбольных ассоциаций оставит в силе санкции в отношении российского футбола.

Уточняется, что в УЕФА не видят шансов возвращения российских сборных и клубов на международную арену, пока продолжается спецоперация.

Вместе с тем Российский футбольный союз сообщил во вторник о согласовании с УЕФА порядка дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям, следующая очная встреча состоится в феврале.

Ранее из-за ситуации вокруг Украины сборную России лишили возможности участвовать в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022 и не допустили к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. Российские клубы же были отстранены от участия в еврокубках.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге, его перенесли в Париж. Казань же, скорее всего, лишится права принять в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА.

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