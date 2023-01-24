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Полторы минуты до конца света: часы Судного дня перевели впервые за три года

18:58
  • вторник
  • 24 января 2023

До конца света осталось 90 секунд

Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к Апокалипсису. Теперь до ядерной полуночи осталось всего полторы минуты.

Как заявила президент этого издания Рейчел Бронсон, решение о переводе  принято из-за ситуации вокруг Украины и риска ядерной эскалации.

"Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время, когда Часы когда-либо были установлены к полуночи. Правительство США, его союзники по НАТО и Украина имеют множество каналов для диалога; мы призываем лидеров изучить их все в полной мере, чтобы повернуть время вспять", - говорится в заявлении Бронсон.

Нынешний перевод часов – первый с 2020 года, когда стрелки  показывали 100 секунд до конца света.

Впервые символические часы Судного дня появились в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

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