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Никиту Михалкова выписали из больницы. Он уже готовит новый выпуск "Бесогона"

19:14
  • вторник
  • 24 января 2023

Режиссер поблагодарил всех за поддержку

Никиту Михалкова выписали из больницы. Сейчас актер и режиссер находится дома.

О своей выписке Михалков сообщил в Telegram-канале "Бесогон". Он обратился к тем, кто поддерживал и переживал о его здоровье, назвав их "дорогими друзьями".

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", - написал Михалков.

Он отметил, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска "Бесогона".

Известного российского режиссера и актера госпитализировали 5 января. Его состояние оценивалось как тяжелое. 10 января сам Михалков сообщил в соцсети, что пока остается в реанимации, он будет получать необходимое лечение. Позднее его перевели в обычную палату.

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