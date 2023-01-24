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ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида

19:14
  • вторник
  • 24 января 2023

Бедные страны не имеют доступа к антивирусным средствам из-за дороговизны

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса растет с начала декабря.

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"С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 тысяч человек", - сказал руководитель ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что обеспокоен нынешним положением во многих странах.

По словам Гебрейесуса, сегодня мир находится "ясно в лучшей ситуации, чем три года назад", но коллективное реагирование на распространение COVID-19 вновь испытывает напряжение.

"Слишком мало людей, особенно пожилых и работников здравоохранения, вакцинированы", - посетовал глава ВОЗ.

Он добавил, что бедные страны не имеют доступа к антивирусным средствам из-за дороговизны.

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