Путин отметил стабильное развитие Белгородской области

Регион демонстрирует хорошие результаты

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается в объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций", - отметил глава государства.

Как при этом указал Путин, есть и вопросы, требующие особого внимания. Начать президент предложил с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба.

"Согласен с вами в том, что на сегодняшний день вопросы безопасности, то, что связано с оперативной обстановкой, это то, что волнует, из-за чего люди переживают больше всего", - ответил Гладков.

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