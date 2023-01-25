"Мы для них - низшая каста": эксперт объяснил политическую логику Запада

США и Западная Европа пренебрежительно относятся к остальному миру

Разногласия среди союзников по НАТО возникли не только по вопросу поставок танков. Турция приостанавливает переговоры о приеме в альянс Швеции и Финляндии. Поводом стал субботний инцидент в Стокгольме, где правый радикал публично сжег Коран. Осознают ли западные политики, что подобные выходки - это демонстрация пренебрежения к другим народам? Обострятся ли отношения Анкары с партнерами по блоку? Грозит ли это новым конфликтом между Европой и исламскими странами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил посол, кандидат исторических наук Вениамин Попов.

"Запад пренебрежительно относится ко всем остальным. Это - золотой миллиард, то есть Западная Европа и США. И они думают только о себе. А все остальные - это какие-то аборигены, какая-то низшая каста, и к ним можно относиться как угодно. Можно сжигать Коран, рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. А дело все в том, что западная элита ухудшается. Лучше всего это видно на примере Англии. У них еще недавно был очень образованный премьер-министр - Дэвид Кэмерон. А после него кто были? Один премьер хуже другого. Сейчас вот индийцы шутят - 150 лет Британия нас угнетала, а теперь не справляется, пришлось выдать им нашего человека, чтобы он возглавил их страну", - отметил эксперт.

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