ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы для них - низшая каста": эксперт объяснил политическую логику Запада

08:47
  • среда
  • 25 января 2023

США и Западная Европа пренебрежительно относятся к остальному миру

Разногласия среди союзников по НАТО возникли не только по вопросу поставок танков. Турция приостанавливает переговоры о приеме в альянс Швеции и Финляндии. Поводом стал субботний инцидент в Стокгольме, где правый радикал публично сжег Коран. Осознают ли западные политики, что подобные выходки - это демонстрация пренебрежения к другим народам? Обострятся ли отношения Анкары с партнерами по блоку? Грозит ли это новым конфликтом между Европой и исламскими странами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил посол, кандидат исторических наук Вениамин Попов. 

"Запад пренебрежительно относится ко всем остальным. Это - золотой миллиард, то есть Западная Европа и США. И они думают только о себе. А все остальные - это какие-то аборигены, какая-то низшая каста, и к ним можно относиться как угодно. Можно сжигать Коран, рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. А дело все в том, что западная элита ухудшается. Лучше всего это видно на примере Англии. У них еще недавно был очень образованный премьер-министр - Дэвид Кэмерон. А после него кто были? Один премьер хуже другого. Сейчас вот индийцы шутят - 150 лет Британия нас угнетала, а теперь не справляется, пришлось выдать им нашего человека, чтобы он возглавил их страну", - отметил эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Люди с флагами России
Люди с флагами России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.