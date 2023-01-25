Вечный поиск: 52% британцев не знают, где у них репродуктивные органы

Ученые Соединенного Королевства бьют тревогу

Британские ученые давно не радовали нас новостями и открытиями. И тут проснулись. Daily Mail выходит с заголовком: "Вы отличите свой зад от локтя?".

Думаете, издеваются? Ничего подобного. По просьбе медицинской организации Pall Mall Medical провели опрос двух тысяч жителей Соединенного Королевства: картина душераздирающая. На старшее поколение британцев надежда еще сеть, с молодежью все гораздо хуже.

"В ответах был явный возрастной разрыв: люди в возрасте от 55 до 64 лет с наибольшей вероятностью смогли найти свою прямую кишку - 78%. Только 22% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет могут сделать то же самое", - сказано в исследовании.

Не так страшно, наверное, что английская молодежь не озабочена поиском прямой кишки. Но когда более трети англичан не уверены, где искать собственный мозг? Та же картина с сердцем и легкими. 8 процентов заявили, что они вообще не в курсе, где какие органы находятся.

Не отличать зад от локтя: английская поговорка, означающая, что человек настолько недалекий, что мало в чем разбирается. Поставьте на место локтя палец и получите всем знакомый русский вариант. Бьют ли тревогу британские ученые? Бесспорно.

"Хорошее знание частей нашего тела и их функций важно, это позволяет нам лучше контролировать свое здоровье и понимать, когда что-то может работать неправильно", - отметил доктор Чун Тан, медицинский директор Pall Mall.

Заболей такой британский товарищ, так он и врачу сказать не сможет, что за симптомы его терзают и какие органы вышли из строя. Специалисты особо подчеркнули, что 52 процента британцев не знают, где у них находятся репродуктивные органы. А вот это как раз тревожить не должно. И хотя даже в супердемократичной и либеральной Америке отпетые консерваторы выступают против засилья ЛГБТ-пропаганды, переход из пола в пол разве требует досконального знания, где они и какие из себя, эти репродуктивные органы?

Когда премьер Канады Джастин Трюдо заявился на телешоу трансвеститов, многие непродвинутые зрители ахнули: и этот туда же? Но оказалось, просто пришел поддержать биоразнообразие. Среди политиков опрос, где какие органы у них находятся, не проводили. Что-то подсказывает, тут бы Байден мог очевидно стать мировым лидером.

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