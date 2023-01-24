МАГАТЭ не нашло военной техники на украинских АЭС

Об этом сообщил глава агентства

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники агентства не нашли военной техники на украинских АЭС, передает Reuters.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Украина складирует предоставленные странами Запада вооружения и боеприпасы (в том числе ракеты для РСЗО HIMARS) на территории своих атомных электростанции.

Как уточнил Нарышкин, Киев делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не хранил никакого оружия на АЭС.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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