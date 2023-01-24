ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАГАТЭ не нашло военной техники на украинских АЭС

20:43
  • вторник
  • 24 января 2023

Об этом сообщил глава агентства

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники агентства не нашли военной техники на украинских АЭС, передает Reuters.
МАГАТЭ: ядерный инцидент на ЗАЭС ни в чьих интересах

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Украина складирует предоставленные странами Запада вооружения и боеприпасы (в том числе ракеты для РСЗО HIMARS) на территории своих атомных электростанции.

Как уточнил Нарышкин, Киев делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не хранил никакого оружия на АЭС.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.