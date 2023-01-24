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В доме бывшего вице-президента США нашли секретные документы

21:51
  • вторник
  • 24 января 2023

Произошло это в штате Индиана

В доме бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса обнаружили секретные документы, передает Fox News.
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Уточняется, что произошло это еще 16 января в доме Пенса в штате Индиана. Находку сделали юристы, которые проверяли соблюдение правил хранение документов.

Сам экс-вице-президент сообщил о происшествии ФБР. Документы имеют гриф секретности, но в итоге Минюсту США предстоит определить, считать ли их действительно секретными.

Ранее секретные документы были обнаружены в связанном с Джо Байденом аналитическом центре Penn Biden Center, а после этого - в доме президента США в штате Делавэр. Сам Байден признал, что бумаги хранились в закрытом гараже.

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