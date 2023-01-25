Надежная защита: как в зоне СВО работают комплексы "Панцирь-С1"

Днем и ночью зенитчики контролируют небо

Министерство обороны показало кадры работы комплексов "Панцирь-С1", расчеты которых обеспечивают надежную защиту от воздушных атак националистов.

Днем и ночью зенитчики контролируют небо, прикрывая наши подразделения. Современные радиолокационные станции могут обнаруживать и сопровождать одновременно десятки целей. При помощи управляемых ракет и двух спаренных зенитных автоматов "Панцирь" способен уничтожить любые воздушные объекты - самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Комплекс может вести огонь не только со стартовых позиций, но и на ходу. А при необходимости с его помощью наши военные могут поражать и наземные объекты радикалов.

"Сбивали различные типы целей, как беспилотники, так и "Точки-У". HIMARS - высотная цель, и она имеет баллистику. Из-за ее высокой скорости надо иметь быструю реакцию, чтобы принять решение. Также данные машины были перепрошиты - под эту цель", - рассказал начальник расчета.

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