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Модернизированные танки Т-90 уничтожают укрепления ВСУ

09:02
  • среда
  • 25 января 2023

Помощь в наведении и корректировке огня танкистам оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов

Модернизированные танки Т-90М "Прорыв" успешно уничтожают укрепления и бронетехнику неонацистов, сообщили в российском Минобороны.

Эти машины - быстрые и маневренные, они оперативно меняют позиции. Экипажи во время боев используют рельеф местности и естественные укрытия. Помощь в наведении и корректировке огня танкистам оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

"Машина - хорошая. Я ездил на старых моделях - эта намного лучше. Она маневреннее стала, мощнее", - отметил механик-водитель.

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