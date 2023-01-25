Модернизированные танки Т-90 уничтожают укрепления ВСУ

Помощь в наведении и корректировке огня танкистам оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов

Модернизированные танки Т-90М "Прорыв" успешно уничтожают укрепления и бронетехнику неонацистов, сообщили в российском Минобороны.

Эти машины - быстрые и маневренные, они оперативно меняют позиции. Экипажи во время боев используют рельеф местности и естественные укрытия. Помощь в наведении и корректировке огня танкистам оказывают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

"Машина - хорошая. Я ездил на старых моделях - эта намного лучше. Она маневреннее стала, мощнее", - отметил механик-водитель.

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