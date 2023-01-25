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Минобороны представило новых героев спецоперации

09:07
  • среда
  • 25 января 2023

Зенитный ракетный расчет под командованием лейтенанта Леонида Каграмяна отбил атаку неонацистов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Младший сержант Евгений Черин вместе со своим подразделением отбивал атаку превосходящих сил противника. В бою был ранен командир взвода, Евгений эвакуировал его в безопасное место и принял командование на себя. Под руководством сержанта Черина наши военные отразили нападение националистов, уничтожив до 20 радикалов, три пикапа с минометами и одну БМП.

Зенитный ракетный расчет под командованием лейтенанта Леонида Каграмяна отбил атаку неонацистов. Прицельным огнём зенитчики сбили две ракеты РСЗО HIMARS и ударный беспилотник ВСУ. Всего за время спецоперации расчет лейтенанта Каграмяна уничтожил больше тридцати воздушных целей неонацистов.

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