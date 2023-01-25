Минобороны рассекретило документы об освобождении Воронежа от нацистов

Битва за город длилась 212 дней

К 80-летию освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков Минобороны запустило мультимедийный историко-познавательный портал, на котором опубликованы рассекреченные архивные документы.

Журналы боевых действий, оперативные сводки и донесения рассказывают о героических боях за город. Фотографии с передовой говорят об огромном масштабе разрушений и подтверждают акты зверств захватчиков на оккупированных территориях.

Битва за Воронеж длилась 212 дней, и все это время через город проходила линия фронта. Красноармейцы, проявляя мужество и героизм, сдерживали до трех десятков фашистских дивизий. 25 января 1943 года Воронеж был полностью освобожден.

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