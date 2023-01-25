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Байден объявит о решении отправить на Украину танки Abrams

09:10
  • среда
  • 25 января 2023

Это часть договоренностей с Германией

В США осознают, что киевский режим обречен. Поставками танков Вашингтон пытается лишь затянуть боевые действия. Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор, передает "ТВ Центр".

Уже сегодня Джо Байден намерен объявить о решении отправить на Украину танки Abrams М1. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации США сообщил телеканал "Аль-Джазира". Американская газета The Wall Street Journal также со слов своего источника утверждает, что объемы поставок танков будут большими и что это часть договоренностей с Германией, которая все-таки поддалась давлению и согласилась отправить Киеву свои Leopard'ы.

Активность проявили Нидерланды, там завили, что готовы купить 18 немецких танков, чтобы передать их Украине. А вот Чехия произведенные для нее боевые машины отдавать не намерена, сообщили в правительстве страны.

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