Планы противника выйти к морю не увенчались успехом

Вооруженные силы России сорвали планы украинских войск по широкому наступлению в Запорожской области.

Об этом в среду, 25 января, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", - сообщил он РИА Новости.

Теперь ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

В Запорожской области российская армия начала локальное наступление по линии фронта, уточнил Рогов. Основные бои ведутся в районе городов Гуляйполе и Орехов.

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