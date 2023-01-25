Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Планы противника выйти к морю не увенчались успехом
Вооруженные силы России сорвали планы украинских войск по широкому наступлению в Запорожской области.
Об этом в среду, 25 января, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", - сообщил он РИА Новости.
Теперь ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.
В Запорожской области российская армия начала локальное наступление по линии фронта, уточнил Рогов. Основные бои ведутся в районе городов Гуляйполе и Орехов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"