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Песков: Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

08:32
  • среда
  • 25 января 2023

После телефонного разговора в 2020-м контактов больше не было

Президент России Владимир Путин уже несколько лет не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Последняя личная встреча Путина и Зеленского состоялась на нормандском саммите в Париже. Тогда же российский лидер провел двусторонние переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Также Путин и Зеленский проводили телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года. После этого информации о каких-либо контактах двух лидеров не появлялось.

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