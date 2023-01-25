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В Турции допустили выход страны из НАТО

09:02
  • среда
  • 25 января 2023

Политика альянса перестала отвечать интересам страны

Провокации НАТО в отношении Турции вынуждают страну выйти из Североатлантического блока.

Об этом сообщил зампред турецкой политической партии "Родина" Этем Санчак. По его словам, выход может состояться через 5-6 месяцев.

"Он (альянс – прим. ред.) пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным", - передает его слова местная газета Aydinlik.

По словам Санджака, выход Турции и состава Альянса стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью для страны. В последнее время турецкий народ стал испытывать большую симпатию к России и президенту Владимиру Путину.

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