ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: в странах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека

09:13
  • среда
  • 25 января 2023

Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - это русофобия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в посте в Telegram, что суверенитет стран Прибалтики утрачен, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.

Посол России обвинил Латвию в нагнетании антироссийской истерии
В России рассказали о планах Эстонии "взять под прицел" Санкт-Петербург

Как уточнил председатель нижней палаты парламента, население прибалтийских государств сократилось в среднем на четверть, их экономические результаты - худшие в Евросоюзе.

По словам Володина, единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - это русофобия.

"В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников", - заметил также спикер.

Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно, заключил Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.