Володин: в странах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека

Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - это русофобия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в посте в Telegram, что суверенитет стран Прибалтики утрачен, все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.

Как уточнил председатель нижней палаты парламента, население прибалтийских государств сократилось в среднем на четверть, их экономические результаты - худшие в Евросоюзе.

По словам Володина, единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, - это русофобия.

"В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников", - заметил также спикер.

Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно, заключил Володин.

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