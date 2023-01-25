Минобороны впервые показало кадры электронного пуска ракеты "Циркон"

Организацию удара отработал отработал "Адмирал Горшков"

Минобороны России впервые показало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", находящегося в Атлантическом океане.

Фрегат отработал в западной части Атлантики организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на удалении более 900 километров, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.

При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий.

В Минобороны добавили, что Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" примет участие в феврале в совместных учениях с ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканской Республики.

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