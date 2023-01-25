Прогнулись: Германия все-таки поставит Украине танки

Капитуляция ФРГ была лишь вопросом времени

Германия все-таки прогнулась под натиском западных стран и готова поставить танки. Немецкая оборона оказалась дырявой, как решето. Впрочем, капитуляция ФРГ была лишь вопросом времени. Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщает: "Решение принято: Германия поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Танки должны поступить со складов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов".

Пока же официальных заявлений Германии нет. СМИ пишут, что Олаф Шольц собирался поставлять боевые танки только совместно с другими странами - такими, как США. Что привело к разногласиям с американскими коллегами.

Американские издания сегодня ждут заявления президента Джо Байдена. Он планирует сообщить о передаче Киеву от 30 до 50 танков Abrams. Впрочем, CNN уверяет, что Украина сможет получить их не раньше, чем через год.

"Я думаю, они чувствуют, что это пропащее дело. Украинцы неминуемо двигаются в сторону поражения, и они пытаются понять, как можно продлить эти страдания, как затянуть боевые действия", - отметил Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке.

Сохранявшая нейтралитет Швейцария изменила законодательство. Теперь третьи страны смогут передавать ВСУ вооружения и боеприпасы швейцарского производства. Правда, с оговоркой - лишь для защиты. До конца недели Германия собирается предоставить разрешение на экспорт немецких танков, которые принадлежат союзникам - например, Польше.

Активное перемещение бронетехники в направлении восточных рубежей НАТО фиксируют в разных регионах Европы. Российский посол в США Анатолий Антонов назвал поставки тяжелой техники вопиющей провокацией: "Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте".

Польша, заявившая, что свою помощь оказывает не на безвозмездной основе, хочет сформировать европейскую коалицию для поставок основных боевых танков. Впрочем, даже 100 машин - это маловато, нужно 400, говорят в Киеве.

Правда, спасение Украины Запад волнует меньше всего, как и то, что своим решением ФРГ утратила свой суверенитет. После недавнего телефонного опроса 94 процента жителей восточной Германии высказались против поставок танков Украине. В своей стране проблем хватает. Сегодня в Берлине сегодня ожидаются массовые протесты сотрудников аэропорта. Пассажиры сталкиваются с задержкой и отменой рейсов. Работники требуют повышение заработной платы.

Во Франции из-за роста тарифов на электроэнергию на этой неделе бастуют пекари и владельцы булочных. Страна может лишиться национального достояния - знаменитого багета и круассанов.

Елена Макарова, Артем Боев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"