Минобороны запустило мультимедийный раздел к 80-летию освобождения Воронежа

Опубликованы рассекреченные архивные документы

Бессмертный подвиг Красной армии, который предопределил исход Сталинградской битвы и других ключевых сражений переломного 1943-го. Минобороны России запустило мультимедийный раздел к 80-летию освобождения Воронежа от нацистов. Опубликованы рассекреченные архивные документы, в том числе о зверствах бойцов Вермахта и их пособников. Сражения длились более 200 дней. Несмотря на все попытки захватчиков, покорить город они не смогли.

"Ни шагу назад!" - это был не лозунг, а приказ военного командования. Ни пяди советской земли не останется под фашистским сапогом. 212 дней тяжелейших боев Красной Армии с силами Вермахта за стратегический город. Ровно 80 лет назад от гитлеровцев был освобождён Воронеж.

"Обе противоборствующие стороны рассматривали Воронеж в разном ключе. Гитлеровцы рассматривали его как пункт, который нужно взять и продвигаться дальше на Кавказ к нефти. Советское командование считало, что гитлеровцы возьмут Воронеж, а затем будут продвигаться в сторону Москвы", - рассказала Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО.

Наступление на Воронеж гитлеровской Германией началось в июле 1942 года. Советское военное командование незамедлительно стянуло к городу силы 40-й, 60-й и 5-й танковых армий. Кровопролитные бои развернулись прямо на городских улицах. Потери противника были ударом для Гитлера - только за первый месяц сражений 40 тысяч убитых немецких солдат. Много бойцов потеряла и Красная Армия.

Несмотря на потери, боевой дух советских воинов не пал. В Воронеже впервые применили особую тактику штурма. Захватывать стратегически важные объекты диверсионные группы начали под покровом ночи.

В документах и фотографиях Минобороны представлены сводки с фронта, в которых пристальное внимание уделено самым важным и тяжелым сражениям. Особенно упорным был бой за "больничный городок". В ходе сражений от самого госпиталя остались только колонны, поддерживающие пробитый купол. В наши дни эти руины превращены в памятник, именуемый "Ротондой".

"На месте этого больничного городка похоронены 10 тысяч советских военнослужащих. Бои велись не только на территории "больничного городка". Весь город поделился на две части. Одну из этих частей занимали немцы, вторая часть правобережная занималась частями Красной Армии", - продолжает Каяева.

Летом 1942-го жители Воронежа оказались практически в рабстве у гитлеровцев. Люди переживали не только ужасы войны. Фашисты грабили, убивали и отправляли в лагеря смерти местное население. У колхозников забирали скот и припасы, а самих заставляли работать в поле больше 12 часов в день.

Кровавые зверства отражены в рассекреченных архивных материалах. Переломным моментом стала зима 1943-го. 24 января, невзирая на перевес в силах противника, советское командование перешло в контрнаступление сразу с нескольких флангов. Это решило судьбу города. На второй день операции, на воронежской земле не осталось ни одного оккупанта.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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