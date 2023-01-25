ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росмолодежь подберет площадки для общения молодых предпринимателей

11:49
  • среда
  • 25 января 2023

Главная задача - сделать общение максимально удобным и таким образом повысить продуктивность встреч

Как подобрать комфортные площадки для общения молодых специалистов и предпринимателей - знают в Росмолодежи. Федеральное агентство запустило конкурс, по итогам которого определят так называемые "точки притяжения" - пространства для проведения форумов, мастер-классов и семинаров, передает "ТВ Центр".

Это могут быть кафе и кинотеатры, различные лофты и даже спортзалы. Главная задача - сделать общение максимально удобным и таким образом повысить продуктивность встреч. Как отмечают организаторы, инициатива поможет развить городскую инфраструктуру и наладит взаимодействие с молодежью.

"Мы оцениваем, например, транспортную доступность, мы оцениваем инфраструктуру, мы оцениваем привлекательность среди молодежи - интерьер, возможность технического оснащения. Первый этап оценивает сама молодежь. То есть она смотрит, насколько действительно это пространство соответствует требованиям", - рассказал Олег Макаров, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Форум "Росмолодежь"
Форум "Росмолодежь"
Форум "Росмолодежь"
Форум "Росмолодежь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.