Росмолодежь подберет площадки для общения молодых предпринимателей

Главная задача - сделать общение максимально удобным и таким образом повысить продуктивность встреч

Как подобрать комфортные площадки для общения молодых специалистов и предпринимателей - знают в Росмолодежи. Федеральное агентство запустило конкурс, по итогам которого определят так называемые "точки притяжения" - пространства для проведения форумов, мастер-классов и семинаров, передает "ТВ Центр".

Это могут быть кафе и кинотеатры, различные лофты и даже спортзалы. Главная задача - сделать общение максимально удобным и таким образом повысить продуктивность встреч. Как отмечают организаторы, инициатива поможет развить городскую инфраструктуру и наладит взаимодействие с молодежью.

"Мы оцениваем, например, транспортную доступность, мы оцениваем инфраструктуру, мы оцениваем привлекательность среди молодежи - интерьер, возможность технического оснащения. Первый этап оценивает сама молодежь. То есть она смотрит, насколько действительно это пространство соответствует требованиям", - рассказал Олег Макаров, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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